Lichtjesavond in kerk van Sellingen: samen herinneren en gedenken

SELLINGEN – In de kerk van Sellingen wordt zaterdag 21 november een lichtjesavond gehouden. Iedereen, jong en oud, is welkom om een kaarsje aan te steken ter herinnering aan overleden dierbaren.
Tijdens de avond is er ruimte om stil te staan bij geliefden die in het afgelopen jaar zijn overleden, maar ook bij mensen die al langer worden gemist.
Vanaf 18.30 uur kunnen bezoekers deelnemen aan een gezamenlijk herdenkingsmoment. Vanaf 19.00 uur is er vrije inloop en kan iedereen op een eigen moment een kaarsje aansteken.
Met de lichtjesavond willen de organisatoren mensen de gelegenheid bieden om in de donkere novembermaand samen herinneringen te delen en hun dierbaren te gedenken. Een kaarsje staat daarbij symbool voor licht en hoop.
Na het aansteken van een kaarsje is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade nog even samen te zijn.
Iedereen is van harte welkom.
Bron: Henny Schuring