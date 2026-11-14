Museumnacht brengt geschiedenis Burcht Wedde tot leven: ‘Hier hebben we het hele jaar aan gewerkt’

WEDDE – In het donker de burcht bezoeken en onderweg historische scènes tegenkomen. Burcht Wedde bood zaterdagavond zes theatrale rondes aan tijdens de tweede Museumnacht Westerwolde. „Wij hebben hier het hele jaar aan gewerkt”, vertelt vrijwilligerscoördinator Dineke de Raad.
De burcht was een van de zeven musea die tot middernacht hun deuren openden. Met het gezamenlijke programma willen ze meer van de streek laten zien. „Het idee erachter is dat je mensen laat zien hoe mooi het gebied is in Westerwolde. Stil en donker, en dat je een prachtige geschiedenis hebt.”
Bij Burcht Wedde werd die geschiedenis op zes plekken uitgebeeld. Bezoekers volgden het verhaal van drostendochter Allegonda van Swinderen en haar verboden liefde. De rondgang eindigde met haar schaking op het binnenterrein. Ook het museum was geopend.
Juist het donker maakt het bezoek volgens De Raad bijzonder. „Ik hou van donker. Het is hier altijd stil en donker. Dat is juist zo fijn voor Westerwolde.”
Bij het begin van de avond hoopte ze op een herhaling van de belangstelling voor de eerste editie. „Vorig jaar waren er ook heel veel bezoekers en dat verwachten we nu eigenlijk ook wel.”
Malou Vos
De video vindt u ook HIER.