Popduo Weima & vd Werf brengt muzikale ode aan de jaren 60,70 en 80 in Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – Liefhebbers van de tijdloze popmuziek kunnen binnenkort hun hart ophalen in het Albatrosgebouw in Nieuwe Pekela. Het populaire popduo Weima & v.d. Werf brengt een prachtig en divers repertoire ten gehore. Zo staan de onvergetelijke klassiekers uit de jaren ‘60,’70 en’80 centraal, met bekende hits van de Beatles, Simon en Garfunkel en de Everly Brothers.
De herkenbare samenzang en het warme gitaarspel van het popduo brengen de nostalgie weer helemaal tot leven.
Daarnaast maakt het duo uitstapjes naar de meer hedendaagse muziek met een selectie uit de top 2000.
Het belooft een afwisselende middag te worden vol herkenning.
Zondag 29 november a.s.
Aanvang 15.00 uur (foyer open 14.00 uur).
Albatrosgebouw(voormalig Doopsgezinde kerkje)
Abr. Westersstraat A83, Nieuwe Pekela
Meer info op www.sccpekela.nl Of via de mail info@sccpekela.nl
Bron: Culturele Commissie Pekela.