Sinterklaas begroet kinderen in Stadskanaal

STADSKANAAL – Stadskanaal stond vanmiddag in het teken van de jaarlijkse intocht van Sinterklaas. De Goedheiligman arriveerde vanmiddag met de trein bij Museumspoorlijn STAR, waar hij door enthousiaste kinderen en hun ouders werd opgewacht.
Na aankomst stapte Sinterklaas met zijn Pieten aan boord van Pakjesboot 7. De mannen van de Jatrie begeleidden de boot richting het centrum van Stadskanaal. Daar meerde het gezelschap rond 14.00 uur aan.
Vervolgens trok een feestelijke optocht door het centrum. Sinterklaas maakte de tocht op zijn paard Ozosnel, terwijl muziekvereniging Crescendo voor de muzikale begeleiding zorgde. Langs de route stonden veel kinderen klaar om de Sint en zijn Pieten te begroeten.
Op het Raadhuisplein werd Sinterklaas officieel welkom geheten door burgemeester Klaas Sloots en kinderburgemeester Sophie Huisman. Met dansoptredens van Dansstudio BLOOM en muziek van Regelpiet werd het een feestelijke middag.
De intocht vormt het begin van verschillende Sinterklaasactiviteiten in Stadskanaal. Op zaterdag 21 november kunnen kinderen deelnemen aan het Grote Pietenparcours op het Europaplein. Daarnaast rijdt Museumspoorlijn STAR op 28 en 29 november met de Sinterklaas Express.
Op zondag 6 december wordt de Sinterklaasperiode afgesloten met een lichtjesparade. Daarbij wordt Sinterklaas vanaf het Raadhuisplein naar zijn pakjesboot begeleid, waarna hij rond 18.30 uur afscheid neemt van Stadskanaal.
Foto’s: Gerda Boeijing