Sinterklaas feestelijk onthaald in Blijham

BLIJHAM – Sinterklaas en zijn Pieten zijn vanmiddag feestelijk onthaald in Blijham. In tegenstelling tot voorgaande jaren kwam de goedheiligman dit keer niet per boot aan, maar arriveerde hij onder begeleiding van verkeersregelaars via de Winschoterweg in Blijham.
Langs de weg stonden al veel kinderen en hun ouders klaar om Sinterklaas te verwelkomen. De aankomst was bijzonder, want enkele Pieten maakten de tocht bovenop een verreiker mee. Na een rondrit door het dorp kwam het gezelschap aan bij de voetbalvelden van ASVB.
Daar werden Sinterklaas en zijn Pieten muzikaal verwelkomd door Muziekvereniging DOK uit Blijham, die verschillende vrolijke Sinterklaasliedjes speelde.
Na het begroeten van de aanwezige kinderen en andere belangstellenden verplaatste het gezelschap zich naar sporthal De Stelling. Daar werd het Sinterklaasfeest voortgezet. Ook de Pieten droegen bij aan de feestvreugde en deelden volop pepernoten uit.
Foto’s: Catharina Glazenburg