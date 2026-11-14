Sinterklaas feestelijk onthaald in Winschoten

WINSCHOTEN – Sinterklaas is zaterdagmiddag feestelijk aangekomen in de haven van Winschoten. Om 13.00 uur meerde de boot aan, waar de goedheiligman werd verwelkomd door burgemeester Cora-Yfke Sikkema en kinderburgemeester Liam Oldenburger.
Na het ontvangst trok Sinterklaas samen met zijn Pieten in een feestelijke stoet door het centrum van Winschoten. Langs de route stonden veel kinderen en andere belangstellenden om de Sint toe te zwaaien. Muziekvereniging Prins Hendrik zorgde voor de muzikale begeleiding en bracht de bezoekers alvast in de feeststemming.
De intocht eindigde op het feestplein aan de Venne, naast De Raad en Lindessa. Daar was voorafgaand aan de aankomst van Sinterklaas al een programma met onder meer een voorstelling van ‘Alladin – een magisch avontuur voor Groot & Klein’ en een dansoptreden.
Op het podium ging het feest na aankomst van de Sint verder. Evert Baptist trad samen met Stafpiet, Feestpiet en de dansgroep van Dansplezier op. Met muziek, dans en volop interactie werden de aanwezige kinderen vermaakt.
Ook dit jaar werd tijdens de intocht het speciale Sinterklaaslied van Winschoten ten gehore gebracht. De nieuwe hit ‘Voor Groot & Klein’ is een samenwerking van Rainbow Events en Stichting Activiteiten Oldambt, met medewerking van Evert Baptist.
De intocht was live te volgen via Groningen1. Het werd een gezellige middag in Winschoten, waarbij veel kinderen de gelegenheid kregen Sinterklaas en zijn Pieten persoonlijk te begroeten.
Foto’s: Ronnie van der Wal