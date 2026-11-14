Sinterklaas met honderden Pieten feestelijk onthaald in Veendam

VEENDAM – Sinterklaas is vanmiddag met honderden Pieten aangekomen in Veendam. De jaarlijkse Mega Sinterklaasintocht stond ook dit jaar in het teken van muziek, dans en verrassingen. Langs de route en op het Raadhuisplein verzamelden zich veel kinderen en hun ouders om de goedheiligman welkom te heten.
De voorbereidingen voor de intocht waren al vroeg begonnen. Om 12.45 uur stonden Meneer Mark en burgemeester Annelies Pleyte klaar bij de Blankensteinkade om de stoomboot te ontvangen. Bijzonder was dat er dit jaar voor het eerst een band met live muziek aan boord van de boot meevoer.
Naast de vertrouwde gezichten, waaronder Potloodpiet, Modepiet en Snoepjespiet, waren ook Bakpiet en Perspiet van de partij. Nieuw dit jaar was Sportpiet, die voor het eerst in Veendam aanwezig was.
Op het Raadhuisplein vermaakten de Pieten het publiek met een muzikale show met nieuwe liedjes en dans. Ondertussen maakte Sinterklaas op zijn paard Ozosnel een feestelijke rondrit door het centrum. Ook het slagwerkensemble van Sinterklaas en de speciale voertuigen van de Pieten maakten deel uit van het programma.
Een bijzonder onderdeel van het programma was de actie van Meneer Mark. Kinderen konden voorafgaand aan de intocht bij De Jongens van Hipbedrukt aan de Promenade een brief met vragen over het leven van de Pieten in een speciale brievenbus doen. Meneer Mark wilde daarmee meer te weten komen over wat de Pieten in Spanje doen als ze niet in Nederland zijn.
Na zijn rondrit maakte Sinterklaas zijn entree op het Raadhuisplein. Kinderen en andere bezoekers kregen daar en in de Promenade de gelegenheid om de Sint persoonlijk te begroeten.
De intocht was ook live te volgen bij parkstad.nl
Foto’s: Hemmo Kuiper