Theaterzaal van vanBeresteyn wordt dansvloer tijdens ClubNU

VEENDAM – Op zaterdagavond 21 november gaan de theaterstoelen aan de kant en verandert de hele zaal van vanBeresteyn in een grote dansvloer voor ClubNU. Een avond speciaal voor 25-plussers die zin hebben om weer eens goed uit te gaan, te dansen en vrienden te ontmoeten.
ClubNU richt zich op iedereen die zich niet meer helemaal thuis voelt tussen de studenten in de reguliere clubs, maar nog lang niet klaar is met uitgaan. DJ’s draaien de hele avond een mix van R&B classics, Urban, House, Latin en bekende hits.
Van 25 tot 55 en ouder: ClubNU draait om samen dansen, socializen en even ontsnappen aan de drukte van alledag. Met een drankje in de hand en de voetjes van de vloer wordt de theaterzaal voor één avond een echte club.
Datum: zaterdag 21 november 2026
Tijd: 20.00 – 01.00 uur
Leeftijd: 25+
Voor info: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn