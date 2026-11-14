Westerwolde speelt vanavond tegen ASVB

BLIJHAM – Vanavond staat de wedstrijd tussen ASVB en Westerwolde op het programma.
Zowel in de derde, vierde als vijfde klasse vallen er ook dit seizoen weer een aantal gemeentelijke derby’s te noteren. Van de acht voetbalverenigingen die de gemeente Westerwolde rijk is, spelen er drie op het niveau van de derde klasse, twee clubs spelen in de vierde klasse en drie verenigingen acteren in de vijfde klasse. En op ieder niveau zitten de clubs bij elkaar in dezelfde klasse.
Voor komende vanavond staat in de vierde klasse B de wedstrijd tussen ASVB en Westerwolde op het programma. Een wedstrijd die vooraf van eminent belang voor beide ploegen kan worden beschouwd. Voor ASVB is het zaak in het spoor van de top drie te blijven; voor Westerwolde geldt juist het tegenovergestelde door te proberen weg te blijven bij de onderste drie plaatsen op de ranglijst. Kortom, zaken die vast en zeker garant zal staan voor een boeiend gemeentelijk voetbalduel op het sportpark in Blijham, komende zaterdagavond.
ASVB neemt op dit moment de vierde plaats op de ranglijst in. Van de acht gespeelde wedstrijden werd er vijf keer gewonnen, twee keer gelijk gespeeld en één keer verloren. Bij de totaal zeventien punten hoort een doelsaldo van 23 – 12. Dit betekent dat de Blijhamsters slechts drie punten achterstand hebben op koploper en winnaar van de eerste periode Gasselternijveen. Er zal de thuisploeg van zaterdagavond dan ook alles aan gelegen zijn in het spoor van de lijstaanvoerder te blijven.
Westerwolde staat er iets minder florissant voor. Hoewel er nog geen enkele wedstrijd dik werd verloren, heeft de ploeg van scheidend trainer Mark Kruize (uit Blijham …..) tot dusver slechts één wedstrijd weten te winnen. Al weer geruime tijd geleden werd FVV aan de zegekar gebonden. In vijf duels trokken de Vlagtwedders aan het kortste eind en er werd één keer gelijk gespeeld. Het resultaat van deze gegevens is momenteel een tiende plaats op de ranglijst met nu vier punten. Het doelsaldo van de roodwitten is voor een dergelijke klassering qua aantallen niet schrikbarend slecht, maar nog wel steeds negatief: 14 – 18.
De wedstrijd op het sportpark in Blijham begint om 19.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter G.H. Gerdes, eveneens afkomstig uit de gemeente Westerwolde.
Bron: HJ Pleiter