Witte voetjes waarschuwen inwoners Winschoten en Beerta voor inbraakrisico’s

WINSCHOTEN, BEERTA – Tijdens een preventieve actie liepen gisteravond agenten en boa’s door verschillende wijken in Winschoten en Beerta om inwoners te wijzen op mogelijke inbraakrisico’s.
De politie en boa’s letten tijdens hun ronde vooral op situaties die het inbrekers gemakkelijk kunnen maken. Denk aan openstaande poorten en schuren, niet afgesloten fietsen en ladders die buiten staan. Op plekken waar zij risico’s constateerden, lieten ze een zogenoemd wit voetje achter.
Op het kaartje staat de tekst: ‘Deze schoenafdruk had van een inbreker kunnen zijn.’ De waarschuwing is bedoeld om bewoners bewust te maken van de mogelijkheden die inbrekers krijgen wanneer deuren, poorten of andere toegangen niet goed zijn afgesloten.
Tijdens een ronde met drie boa’s in Winschoten troffen ze bijvoorbeeld een openstaande poort aan. Achter de poort stonden drie elektrische fietsen die niet op slot stonden. Omdat de bewoners niet thuis waren, lieten ze een wit voetje achter.
Ook een ladder die achter een woning stond, trok de aandacht. Die kan door inbrekers worden gebruikt om via een balkon, raam of dak een woning binnen te komen. Er werd bij deze woning aangebeld om de bewoonster persoonlijk te waarschuwen. Zij begreep de boodschap en liet weten de ladder direct in de schuur te zetten.
Volgens de gemeente kwamen de politie en boa’s tijdens hun ronde in Winschoten en Beerta regelmatig openstaande poorten en schuren tegen. Ook stonden achterdeuren soms open. Situaties die de kans op een woninginbraak kunnen vergroten.
De actie leverde ook nog een ander moment op. Toen de boa’s aan het einde van hun ronde stonden, spraken ze een jongeman aan die zonder fietsverlichting reed. Omdat zijn verlichting kapot was, kreeg hij twee fietslampjes mee. Daarmee kon hij zijn weg veilig vervolgen.
De gemeente Oldambt roept inwoners op om ook zelf alert te zijn. Sluit ramen en deuren goed af wanneer je van huis gaat, doe poorten en schuren op slot en laat geen ladders of andere hulpmiddelen buiten staan. Met eenvoudige maatregelen kunnen bewoners het inbrekers een stuk moeilijker maken.
Bron: Gemeente Oldambt