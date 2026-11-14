Zaterdag 21 november: Kinder Bijbel Club in Midwolda

MIDWOLDA – Durven kiezen, ook als dat je in een moeilijke situatie kan brengen?! Daniël deed dat, met een wonderlijke afloop! Hoor alles over deze bijzondere keus op de Kinder Bijbel Club in Midwolda. Knutsels, spelletjes, zingen en gezelligheid, het is er allemaal tijdens een clubmiddag.
Benieuwd? Kom dan zeker kijken of het wat voor je is. Alle kinderen van 4 jaar en ouder zijn welkom. Ze kunnen zich vanaf 10.00 uur inschrijven. Het programma begint om 10.30 uur en duurt tot 12.00 uur.
De club wordt gehouden in Dorpshuis De Schakel, Hoofdweg 170, Midwolda. Alle kinderen zijn welkom, of ze iets met geloof hebben, of juist helemaal niet. Ouders of verzorgers kunnen ook meegenieten van het programma, maar ze mogen de kinderen ook brengen en later weer ophalen.
Kosten: Gratis, met dank aan de sponsors
Voor in de agenda alvast: Kom meezingen in het kerst kinderkoor; we oefenen op 9 en 16 december van 15.30-16.30 in de Graanschuur in Finsterwolde. De uitvoering is op 24 december om 16.00 in de Herv. Kerk Oostwold. Dit wil je niet missen! Meer informatie: 06-83113207 of social media – @Geloof in Oldambt
Bron en foto’s: Geloof in Oldambt