Brandweer rukt twee keer uit naar Oudeschans

OUDESCHANS – Brandweer Bellingwolde is twee keer binnen zo’n twaalf uur uitgerukt naar Oudeschans.
De eerste melding was gisteravond om 21.22 uur. Bij een woning aan de Voorstraat was sprake van een schoorsteenbrand. Brandweer Bellingwolde en de hoogwerker van brandweer Winschoten werden gealarmeerd.
Om 9.58 uur vanmorgen was er wederom sprake van brand in Oudeschans. Bij een andere woning aan de Voorstraat had door onbekende oorzaak de meterkast vlam gevat.
Bij beide branden was de situatie snel onder controle en bleef de schade beperkt.
Foto’s: Jan Glazenburg