Highland Dancing NL overladen met medailles bij Belgische danscompetitie

ZUIDLAREN, GENT – Afgelopen weekend reisde opnieuw een delegatie van Highland Dancing NL uit Zuidlaren af naar Gent om deel te nemen aan de St. Andrew’s danscompetitie. Maar liefst zes dansers deden mee: drie in de categorie Beginners en drie in de categorie Novice. Met een indrukwekkende medailleoogst keerden zij huiswaarts.
In de categorie Beginners behaalde Inge Hordijk één gouden en twee bronzen medailles. Mathilde Oosting nam drie gouden, één zilveren en één bronzen medaille mee naar huis. Corina van Kammen eindigde bovenaan in haar categorie met maar liefst twee gouden en vier zilveren medailles. Daarmee won zij ook de beker voor ‘Overall Winner’. Daarnaast ontving ze een beker voor haar uitvoering van de ‘Special Fling’.
Ook in de categorie Novice werden mooie resultaten behaald. Tessa Weeke nam drie zilveren en één bronzen medaille mee naar huis. Hinke Jager behaalde twee eerste plaatsen en won daarnaast drie zilveren en één bronzen medaille. Corine Jager, die nieuw is in deze categorie, wist eveneens drie bronzen medailles te bemachtigen.
Naast de sportieve successen kijken de dansers terug op een geslaagd weekend, waarin plezier, gezelligheid en onderlinge verbondenheid centraal stonden. Er werden vriendschappen verdiept en nieuwe contacten gelegd. Ook merken de dansers dat hun niveau dankzij de jarenlange wedstrijdervaring steeds verder groeit.
Highland Dancing is een intensieve sport waarbij kracht, conditie, techniek en uithoudingsvermogen samenkomen. Alle danspassen zijn officieel vastgelegd en de uitvoeringen worden bij een competitie beoordeeld door een gecertificeerd jurylid (judge) uit Schotland.
De dans kent bovendien een rijke geschiedenis. Iedere dans vertelt een eigen verhaal dat verbonden is met de Schotse cultuur en tradities, de plek waar Highland Dancing is ontstaan. Naast deelname aan wedstrijden verzorgt Highland Dancing NL ook optredens en workshops, waarbij de dansers hun passie voor deze bijzondere dansvorm en de bijbehorende verhalen graag met het publiek delen.
Nieuwsgierig geworden naar Highland Dancing?
Highland Dancing NL verzorgt graag een interactief optreden of een workshop. Wil je zelf leren dansen en de gezellige sfeer tijdens de lessen ervaren? Je bent van harte welkom om kennis te maken!
Meer informatie vind je op www.highlanddancing.nl.
Bron: Mathilde Oosting