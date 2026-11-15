IJsvereniging Blijham viert 70-jarig bestaan met feestavond en griezelnacht

BLIJHAM – IJsvereniging Blijham vierde zaterdagavond haar 70-jarig bestaan met een feest op het ijsbaanterrein. In een feesttent kwamen bezoekers bijeen om deze bijzondere mijlpaal samen te vieren.
De avond stond in het teken van muziek uit de jaren zeventig, tachtig, negentig en de jaren 2000. Live pianoband Keyz verzorgde samen met DJ Marcel Huisman het muzikale programma. De band, bestaande uit een pianist, gitarist, zangeres en saxofonist, bracht een mix van bekende klassiekers en grote hits. Daarmee was er volop gelegenheid om mee te zingen en te dansen.
Naast het jubileumfeest werd ook dit jaar weer een griezelnacht georganiseerd. De landelijke intocht van Sinterklaas, die eveneens op zaterdag plaatsvond, vormde dit keer het thema. Bezoekers moesten op hun hoede zijn, want het werd geprobeerd hen flink de stuipen op het lijf te jagen.
Foto’s: Jacob Musch