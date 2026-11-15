Museum Nacht Westerwolde brengt magie tot leven in Klooster Ter Apel

TER APEL – Onder het thema Westerwolde is magisch vond zaterdag 14 november de Museum Nacht Westerwolde plaats. Tussen 19.00 en 24.00 uur openden zeven musea in Westerwolde hun deuren voor het publiek. Op de verschillende locaties was van alles te beleven. Bezoekers konden genieten van muziek, optredens, bijzondere verhalen, workshops en verrassende activiteiten.
Ook het Museum Klooster Ter Apel had een uitgebreid avondprogramma samengesteld. In de Kloosterkerk konden bezoekers luisteren naar orgelmuziek. Daarnaast waren er optredens van Kaf en Koor en de bekende Groningse zanger en tekstschrijver Alex Vissering.
Kaf en Koor staat voor samenzang en gezelligheid, met de passie voor muziek als verbindende factor. Het gezelschap bracht een gevarieerd programma met bekende popnummers. Er werd zowel eenstemmig als meerstemmig gezongen.
Alex Vissering, afkomstig uit Ter Apel, behoeft in Groningen weinig introductie. Hij is een bekende naam binnen de Groningse streektaalmuziek. Hij schrijft zijn eigen teksten in het Gronings en begeleidt zichzelf op zowel akoestische als elektrische gitaar. Naast zijn solowerk treedt hij op met verschillende muziekgroepen en bands.
Aan het einde van de avond konden bezoekers deelnemen aan yoga met Gregoriaanse muziek, verzorgd door Wabi-Sabi Yoga Zoe uit Ter Apel. Een bijzondere combinatie van beweging, ontspanning en eeuwenoude kloostermuziek.
Van kloosterliefde tot middeleeuwse ziekenzusters
Naast de muzikale optredens waren er gedurende de avond diverse doorlopende voorstellingen en activiteiten. Met een zaklampje konden bezoekers op ontdekkingstocht door De kloosterliefde van Henk Helmantel. Ook konden zij kennismaken met de prior tijdens de activiteit Ontmoeting met de prior. Ben je geschikt voor het Klooster?
Verder kwamen middeleeuwse ziekenzusters in actie en konden bezoekers luisteren naar de verhalen over Heksje Hasje en Anna van Vullen. Creatievelingen konden een kerstlichtje knutselen. Voor wie meer wilde weten over het kloosterleven was er een minicollege over het brouwen van kloosterbier, gevolgd door een bierproeverij. Uiteraard ontbraken koffie en iets lekkers niet.
Nachtburgemeester op bezoek
Een bijzondere gast tijdens de Museum Nacht was nachtburgemeester en kunstenaar Wim van der Kuip uit Oudeschans. Hij bezocht de verschillende deelnemende locaties in Westerwolde, waaronder het Klooster Ter Apel. Samen met een gezelschap verzorgde hij een optreden in de Kruisgang van het klooster.
De Museum Nacht Westerwolde bood bezoekers daarmee een bijzondere gelegenheid om de musea eens op een heel andere manier te beleven. De combinatie van cultuur, muziek, historie en verrassende activiteiten gaf invulling aan het thema Westerwolde is magisch.
André Dümmer