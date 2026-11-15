Museumnacht Westerwolde trekt bezoekers in bijzondere nachtelijke wereld

WESTERWOLDE – Zeven musea in Westerwolde openden zaterdagavond hun deuren voor de tweede editie van Museumnacht Westerwolde. Tussen 19.00 en 24.00 uur konden bezoekers op verschillende locaties kennismaken met muziek, theater, kunst en geschiedenis.
De deelnemende musea boden een gevarieerd programma, waarbij ook de duisternis van Westerwolde een belangrijke rol speelde. Bezoekers konden zelf hun route bepalen of gebruikmaken van twee oldtimerbussen die langs de verschillende locaties reden. Onderweg werden passagiers getrakteerd op verhalen over de omgeving en extra verrassingen.
Dit jaar was beeldend kunstenaar, muzikant en componist Wim van der Kuip uit Oudeschans benoemd tot nachtburgemeester. Speciaal voor de gelegenheid schreef hij een lied. Samen met enkele regionale zangtalenten, die hij zijn nachtcollege noemde, trok hij langs de deelnemende musea. Daarmee zorgde hij voor een muzikaal verbindend element tijdens de avond.
Ook op de verschillende locaties viel genoeg te beleven. Bij Burcht Wedde konden bezoekers tijdens een theatrale rondgang kennismaken met het verhaal van de geheime liefde van Joffer Allegonda van Swinderen. In Museum Klooster Ter Apel verzorgde de theaterklas van het RSG een voorstelling.
In Vesting Bourtange stonden historische gevels centraal tijdens rondleidingen. Kamp de Beetse in Sellingen liet bezoekers kennismaken met de geschiedenis van het voormalige kamp. In Vestingmuseum Oudeschans waren bijzondere bodemvondsten te bekijken.
Ook kunst en natuur kregen volop aandacht. Met zaklampen konden bezoekers kunstwerken ontdekken en bij het MOW | Museum Westerwolde ging een kunstenaar met vuur aan het werk. Op Landgoed Tenaxx konden bezoekers met een fakkel een verlichte wandeling maken tussen de eeuwenoude mammoetbomen. Verder waren er liveoptredens, een mini-college over bierbrouwen en activiteiten voor bezoekers die zelf een lichtje wilden maken.
De tweede editie van Museumnacht Westerwolde bracht cultuur, historie en natuur op een bijzondere manier samen. De combinatie van de avondlijke sfeer, verrassende activiteiten en de muzikale bijdragen maakte het mogelijk om de musea en hun omgeving eens op een heel andere manier te beleven.
De Museumnacht werd georganiseerd door Museum Klooster Ter Apel, Kamp de Beetse, Museum Vesting Bourtange, Burcht Wedde, Landgoed Tenaxx, MOW | Museum Westerwolde en Vestingmuseum Oudeschans.
Foto’s: Linda Koops en Jan Glazenburg. De foto’s zijn gemaakt bij Vesting Bourtange, Landgoed Tenaxx en het MOW | Museum Westerwolde in Bellingwolde.