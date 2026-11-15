Nieuw digitaal scorebord geplaatst bij vv Noordster

OUDE PEKELA – V.V. Noordster heeft op Sportpark Oude Pekela een gloednieuw digitaal scorebord geplaatst. Met een ludieke promotievideo op de socials maakte de voetbalclub dit nieuws eerder deze week bekend. Ook voor huidige en nieuwe sponsoren biedt het nieuwe scorebord nieuwe mogelijkheden.
Het digitale scorebord vervangt het oude scorebord, dat niet meer naar behoren voldeed. Daarom werd besloten om een groter en digitaal scorebord te plaatsen met meer functies dan alleen de tussenstand bijhouden. De wedstrijden op het hoofdveld krijgen hierdoor een nieuwe dimensie door het afspelen van onder andere doelpuntanimaties, wissels en opstellingen.
Daarnaast worden tijdens wedstrijddagen advertenties van sponsoren getoond. Op deze manier wordt de zichtbaarheid van de sponsoren van V.V. Noordster vergroot. Sponsoren die hun naam ook graag op het nieuwe scherm willen zien kunnen contact opnemen met de sponsorcommissie van V.V. Noordster (sponsoring@vvnoordster.com).
Bron: Reinder Blaauw