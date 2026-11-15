Pekelder Windhonden Ren Club geëerd met Koninklijke Erepenning

OUDE PEKELA – De Pekelder Windhonden Ren Club (PWRC) in Oude Pekela heeft zondag de Koninklijke Erepenning gekregen.
De PWRC viert dit jaar het 100-jarig bestaan en daarom heeft het Koning Willem Alexander behaagd om de club te onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.
De Pekelder Windhonden Ren Club werd opgericht op 2 januari 1926 te Waterhuizen als de Noorder Windhonden Ren Club (NWRC). De vereniging is de oudste windhondenrenvereniging van Nederland.
Nog steeds is de vereniging een spil in de Pekelder samenleving, waar jong en oud samenkomen en samenwerken om het complex in goede staat te brengen en de vereniging in stand te houden. Van heinde en verre, ook uit het buitenland, komen elk jaar de windhondenbazen naar Oude Pekela om de competitie aan te gaan op de gerenommeerde baan van de PWRC.
Burgemeester Jaap Kuin reikte de erepenning uit aan voorzitter Lizzy Tienkamp. Kuin roemde de inzet van de vrijwilligers van de PWRC: ‘Er zijn ontzettend veel activiteiten. Het zijn de mensen die de club dragen en niet alleen binnen de club. Ook bij veel andere verenigingen in Pekela zie je deze mensen opduiken. Ik ben trots op wat hier allemaal gebeurt. De PWRC is een uithangbord voor onze gemeente.’ Het is de tweede Koninklijke Erepenning die in de gemeente Pekela wordt uitgereikt. In 1982 kreeg Chr. Mannenkoor Albatros dezelfde onderscheiding bij het 50-jarig bestaan.
Bron: Gemeente Pekela