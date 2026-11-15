Sinterklaas komt op 21 november naar Musselkanaal

MUSSELKANAAL – Op zaterdag 21 november is het weer zover: Sinterklaas en zijn Pieten brengen een
bezoek aan Musselkanaal.
Dit jaar pakken ze het nét even anders aan, met een vernieuwde intocht en een feestelijke afsluiting op het Willem Diemerplein. Vanaf 13.00 uur trekken Sinterklaas en zijn Pieten door de straten van Musselkanaal. Langs de route is iedereen van harte welkom om te komen kijken en om de route gezellig
mee te volgen, zodat we samen achter de stoet aan naar het eindpunt gaan. Houd social
media in de gaten om de route te volgen!
Rond 14.30 uur zullen wethouder Egbert Hofstra, kinderburgemeester Julian Heijne en de voorzitter van de ondernemersvereniging Dirk Kloen Sinterklaas en zijn Pieten op het Willem Diemerplein ontvangen. Daar sluiten ze met een gezellig Sinterklaasfeest de intocht feestelijk af. Er is dan ook gelegenheid om met Sinterklaas op de foto te gaan!
De organisatie hoopt op een grote opkomst en vooral heel veel blije kindergezichtjes. Trommel dus
familie, vrienden en buren op en kom gezellig naar buiten om Sinterklaas en zijn Pieten
een warm welkom te geven. Samen maken we er een onvergetelijke Sinterklaasmiddag van in Musselkanaal!
Bron: Annewil Deiman