Sinterklaas trekt volle kade in Beerta

BEERTA – Een volle kade met enthousiaste kinderen wachtte zondag op Sinterklaas en zijn Pieten in Beerta. De intocht trok ook Duitse bezoekers, die speciaal voor de aankomst hun tent hadden neergezet op de camping bij de haven. „We maken er ook altijd een hele happening van elk jaar”, zegt bestuurslid Ellen Kluiter.
Het sinterklaasfeest begint in Beerta al vóór de boot aanmeert. De organisatie maakt ieder jaar een eigen film met een bijbehorend lied. Tijdens de ontvangst in de haven krijgt dat verhaal een vervolg. Kinderen bleken de film goed te kennen. „De Groningse woorden die erin voorkwamen, die wisten ze. Dat is gewoon hartstikke leuk. Daar doe je het voor.”
De drukte aan de haven is voor Kluiter een vertrouwd gezicht. „Het is elk jaar zo druk hier in Beerta. We weten niet anders.” De intocht brengt volgens haar het dorp samen. „Iedereen is er, iedereen is bij elkaar en iedereen denkt om elkaar.”
Na de aankomst konden kinderen met Sinterklaas en de Pieten op de foto in de speeltuin. Verder stonden een rondrit door Beerta en een bezoek aan verzorgingstehuis De Tjamme op het programma.
Malou Vos
De video vindt u ook HIER.