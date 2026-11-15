Westerwolde strijdend ten onder tegen ASVB

BLIJHAM – Ook in haar achtste wedstrijd van het seizoen is Westerwolde er niet in geslaagd een tweede overwinning in de nu lopende competitie binnen te halen.

Op een prima te bespelen hoofdveld in Blijham met een dito verlichting eromheen, waren de mannen van Blijhamster Mark Kruize niet opgewassen tegen het tot dusver sterk acterende ASVB. Maar gelet op de kansenverhouding in deze zaterdagavondwedstrijd was een gelijkspel misschien wel op z’n plaats geweest. En met iets meer overzicht en minder zelfzuchtigheid had Westerwolde zeker meer doelpunten kunnen en moeten maken dan deze speelronde het geval was. Dus was het uiteindelijk de thuisploeg die met een 3 – 1 overwinning de punten in eigen huis hield en daardoor op een meer dan voortreffelijke manier in het spoor blijft van periodekampioen Gasselternijveen en het deze avond tegen Groen Geel gelijkspelende Zevenhuizen. En voor Westerwolde is en blijft het vooral naar beneden kijken wat betreft de klassering in deze competitie en moet men vooral kijken hoe FVV, Farmsum, DWZ en Muntendam het er de komende weken vanaf brengen.

Voorzitter Henk-Jan Meijer van ASVB refereerde in zijn voorwoord in het programmablaadje van de thuisclub aan het feit dat Sinterklaas vandaag niet alleen in Nederland, maar ook Blijham was aangekomen. Hierbij vroeg hij zich af of er deze avond ook cadeautjes op het plaatselijke sportcomplex zouden worden weggegeven. Waarschijnlijk hadden de sluitposten van zowel Westerwolde als ASVB dit voorwoord ook gelezen en meenden beiden de daad bij het woord te voegen door in de eerste helft als “Cadeaupiet” hun bijdrage aan de wedstrijd te leveren.

Al in een vroeg stadium was het doelman Erwin Timmer van Westerwolde die de bal cadeau gaf aan middenvelder Ruben Vrieze van ASVB die tot ontsteltenis van het talrijk meegereisde Vlagtwedder publiek het presentje gretig uitpakte door de bal van grote afstand in het verlaten Westerwolde-doel te schieten.

Daar waar Westerwolde tot dusver regelmatig vroeg in de wedstrijd een voorsprong pakte, keken de roodwitten nu na drie minuten al tegen een achterstand aan: 1 – 0. Maar Westerwolde zat niet bij de pakken neer en via een aantal goed opgezette counters kwamen de voorwaartsen tot doelrijpe situaties, maar gescoord werd er aanvankelijk niet. Totdat doelman Ruben Tjabringa van ASVB in de 31e minuut gedachtig Sinterklaas ook een duit in het zakje wilde doen. Op knullige wijze speelde hij de bal in de voeten van de teruggekeerde Julian Smid, die wel raad wist met dit buitenkansje: 1 – 1. En toen de op leeftijd zijnde scheidsrechter Gerdes uit Ter Apel – die veelal moeite had het heen en weer golvende spel optimaal te volgen, maar gelukkig assistenten had die goed met de vlag wisten om te gaan – voor de rust floot, was de 1 – 1 een juiste afspiegeling van de krachtsverhouding tussen beide ploegen en de daarmee gepaard gaande kleine en grotere scoringkansen.

Al na een minuut spelen in de tweede helft had Westerwolde een uitgelezen kans op voorspong te komen. René v.d. Laan kreeg over links vrije doortocht richting het doel van ASVB, maar daar waar de lange hoek misschien het meest logisch was om doeltreffend uit te halen, koos de rappe spits voor de korte hoek. Ook tot zijn eigen afgrijzen zag hij de bal langs de verkeerde kant van de paal gaan. Hierna realiseerde ASVB zich dat het menens was en meer en meer kwam men op gevaarlijke wijze in de buurt van doelman Timmer van Westerwolde.

In de 51e minuut was het dan wel raak voor de thuisploeg. Na een goede aanval belandde de bal pardoes bij de op de zestien meter geheel vrijstaande Quincy Meesters. Of zijn bekeken schot rechtstreeks in het doel zou zijn gegaan blijft de eeuwige vraag, maar na een lichte beroering door een Westerwolde-speler verdween de bal onhoudbaar voor Timmer in de hoek: 2 – 1. Voor Westerwolde het sein om met een aantal verse krachten de gelijkmaker te forceren, maar tot reële scoringskansen (op één na misschien), kwamen de Vlagtwedders niet.

Toen scheidsrechter Gerdes na een aantal al dan niet strafschopwaardige overtredingen in de zestien van Westerwolde in de 81e minuut – na een overtreding van de deze avond verder prima spelende Rudie Bergman – alsnog een penalty toekende aan ASVB, wist menigeen dat het verder sportieve duel wel eens in het slot zou kunnen worden gegooid. En dat was ook zo; Lyron Winkel plaatste zich achter de bal en via de graaiende doelman Timmer verdween de bal in de linkerbenedenhoek: 3 – 1. Ondanks nog enig aandringen lukte het Westerwolde niet om nog tot scoren te komen. ASVB drie punten rijker en Westerwolde een kleine illusie armer.

Voor Westerwolde is het nu zaak om zich de komende weken te herpakken door te proberen uit de resterende wedstrijden tot de winterstop een aantal punten te veroveren, te beginnen volgende week zondag in eigen huis (aanvang 14.00 uur) tegen Muntendam. En met de deze zaterdagavond getoonde inzet en met iets meer raffinement in het spel en afronding, moet het mogelijk zijn het gevreesde degradatiespook zo lang mogelijk buiten De Barlage te houden. Het moge duidelijk zijn, vanaf dit moment is er maar een doelstelling voor de Vlagtwedders van toepassing, namelijk rechtstreekse handhaving in de vierde klasse. Ook met daarna een nieuwe trainer aan het roer kan dit alleen maar goed zijn voor de toekomst van de voetbalsport in Vlagtwedde en directe omgeving.

Opstelling Westerwolde: Erwin Timmer (K) – Kjell Luijten (60e min. Stefan Veldhuis) – Peter Beens – Rudie Bergman – Mikai Luijten (80e min. Ferdy Kuiper) – Julian Smid (80e min. Sven Eefsting) – Kevin v.d. Laan (C) – Sander van Hoorn (60e min. Wilco Huls) – Joran Luijten – René v.d. Laan – Lars te Bokkel (75e min. Luc Wilts)

Scheidsrechters: dhr. G.H. Gerdes uit Ter Apel

Amusementswaarde: 7,5

Toeschouwers: 175

Bron: HJ Pleiter

Foto’s van Bé Eelsing vindt u HIER