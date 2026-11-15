WVV verliest onnodig van Be Quick

WINSCHOTEN – De Winschoter eerste klasser zit duidelijk in de hoek waar de klappen vallen. Vorige week werd er nog weliswaar met 0-3 gewonnen op bezoek bij Drachtster Boys, al moet het restant van die wedstrijd nog worden uitgespeeld. Vandaag ging het op eigen veld echter mis tegen Be Quick. Een nederlaag die gezien het spelbeeld absoluut niet nodig was geweest. Voetballend deed de ploeg van Gerard Wiekens nauwelijks onder voor de tegenstander, maar voorin ontbreekt duidelijk iemand met de nodige koelbloedigheid en scherpte voor het doel. Vooral de handelingssnelheid in het strafschopgebied laat hierbij vaak wat te wensen over. Tel daarbij een grensrechter die bij een 1-2 stand constant met zijn vlag liep te wapperen en dan is de volgende nederlaag een feit.
Door Gert Meulman
Be Quick, de ploeg van trainer Paul Raveneau, begon goed aan de wedstrijd. Dat resulteerde al na vier minuten in een gevaarlijk afstandsschot dat via een been boven doelman Mick Bolhuis op de lat belandde. WVV werd daarna ook gevaarlijk. Bo van Lent schoot vanuit de draai van dichtbij echter voorlangs. Vervolgens gebeurde er een tijdje weinig noemenswaardigs, maar na ruim twintig minuten was het raak voor de bezoekers. Na een voorzet vanaf de rechterkant van Pim Veltink was het Robbin van Kooten die de bal ter hoogte van de eerste paal met de hak verlengde richting de tweede paal. Daar kon Jesper de Backer de bal eenvoudig binnenlopen. WVV kreeg daarna meer grip op het spel. Een schot van Lars Wiekens vanaf de rand van het strafschopgebied werd door doelman Owen van Dijk onschadelijk gemaakt, terwijl Jelmer Brouwer zijn inzet namens de thuisploeg naast het doel zag verdwijnen. Vlak voor rust hield de jeugdige Bolhuis zijn ploeg op de been. Een vrije trap van Vincent Pichel werd door de WVV-doelman knap uit de verre hoek getikt.
Na rust kwamen de Esserberg-bezoekers op een 0-2 voorsprong. Het was een rommelige treffer, waarbij de bal na een klutssituatie uiteindelijk door Roelof Reusken binnen werd gefrommeld. WVV verzuimde hierbij voor het eigen doel daadkrachtig op te ruimen en betaalde daarvoor de prijs. De thuisploeg moest vervolgens nadrukkelijk op zoek naar de aansluitingstreffer. Silvinho Ibrahim zag zijn schot maar net over het doel verdwijnen. Doordat WVV meer druk naar voren moest zetten, bleef Be Quick ondertussen gevaarlijk in de omschakeling. Zo wist Van Kooten doelman Bolhuis te omspelen, maar zijn inzet belandde in het zijnet. Met nog ruim twintig minuten op de klok bracht Wiekens Ivar Bruins en Rik Wubs binnen de lijnen voor Ibrahim en Thijs Hateboer. Vlak hierna kwamen de Winschoters tot een aansluiting. Na een bal vanaf de zijkant van Jelmer Brouwer was het Sten Bruins die bijzonder fraai afrondde en WVV terugbracht in de wedstrijd: 1-2. In het laatste kwartier kwamen bij de Winschoters ook nog Daan Hector en Daan Jansen voor Lars Teuben en Calvin Molenkamp in het veld. Veel veranderde er echter niet meer aan de stand. Daarbij speelde grensrechter Eric Helbig namens Be Quick ook nog een opvallende rol. Hij stak enkele keren geheel ten onrechte zijn vlag omhoog en de verder goed fluitende Patrick de Velde Harsenhorst nam dit over. In de slotfase was het opnieuw Bolhuis die zijn ploeg voor een grotere achterstand behoedde. Tot drie keer toe bracht hij knap redding bij een actie van de ingevallen Guus Broekema, die alleen op hem afkwam.
Door deze nederlaag blijft WVV met slechts vier punten onder de degradatiestreep staan. Volgende week zaterdag wacht de ploeg van Wiekens een zware uitwedstrijd in Leeuwarden, waar het op bezoek gaat bij het hoog geklasseerde Blauw Wit ’34.
Tekst en foto’s: Gert Meulman