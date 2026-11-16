‘Barrels’ op jacht naar het Noorderlicht dag 3

WINSCHOTEN – Vrijdagmiddag vertrok vanaf de parkeerplaats achter de Albert Heijn in Winschoten een groep van 19 ‘barrels’ voor de Noorderlicht Barrel Challenge.
De tour wordt weer georganiseerd door Zweep Events uit Winschoten. Hoewel het evenement onder de noemer The Barrel Challenge wordt georganiseerd, geldt er enkel en alleen voor deze Noorderlichteditie geen bouwjaar of adviesprijs voor de auto; elke auto mag mee. Supergaaf natuurlijk! Met de BarrelChallenge op jacht naar het Noorderlicht en dit jaar de ‘Special Edition’ naar de Lofoten.
Dag 3
Iedereen is veilig in Pitea aangekomen. Het weer viel gelukkig mee. De wegen waren op bepaalde plekken wat slechter. Onderweg heeft een aantal deelnemers opdrachten uitgevoerd. Vandaag rijden ze door naar Kiruna in Zweeds Lapland; een rit van 400 kilometer. De temperatuur: -12.
Fotograaf Hilvert Huizing reist mee en houdt ons op de hoogte van alle avonturen.
Foto’s: Hilvert Huizing; meer foto’s vindt u HIER.