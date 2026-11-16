TER APEL – De bibliotheek van Ter Apel is vernieuwd en dat vieren ze graag samen met hun bezoekers! Op woensdag 25 november organiseert de bibliotheek een feestelijke middag met de vrolijke theatervoorstelling Kom uit die kraan! van Theater Pannenkoek. De voorstelling is onderdeel van de feestelijkheden rond de heropening van de bibliotheek.
In deze muzikale en interactieve voorstelling komt het bekroonde prentenboek van Tjibbe Veldkamp tot leven. Het verhaal gaat over Bart, die razend nieuwsgierig is naar een bouwplaats. Ondanks de waarschuwingsborden en het hek wil hij dolgraag een kijkje nemen bij de hijskraan en de cementwagen. Maar of dat wel zo’n goed idee is?
Theater Pannenkoek maakt er een speels avontuur van, met kleur, beweging en handpoppen. Kinderen worden uitgenodigd om actief mee te denken en te doen.
Kom de vernieuwde bibliotheek ontdekken en vier de heropening mee tijdens deze vrolijke voorstelling!
Praktische informatie
- Wanneer: Woensdag 25 november, van 15.00 tot 15.30 uur
- Waar: Bibliotheek Ter Apel
- Leeftijd: 2 t/m 8 jaar
- Kosten: Deelname is gratis.
- Aanmelden: Aanmelden kan via groningsebibliotheken.nl/agenda
Bron: Lilian Zielstra