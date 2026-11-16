ZUIDBROEK – Vanavond hield brandweer Zuidbroek een realistische oefening op marktplein Aan ’t Wotter. Vanaf 19.30 uur konden inwoners van dichtbij zien hoe de brandweer te werk gaat.
Op het plein vond een aanrijding tussen twee auto’s plaats, waarbij een persoon bekneld raakte. De andere auto vloog in brand. Onder de wagen lag een “slachtoffer”. Brandweer Zuidbroek kwam met prio 1 ter plaatse.
Het publiek kon van dichtbij meemaken hoe de brandweer de autobrand bluste, het “slachtoffer” onder de auto vandaan haalde en de beknelde persoon bevrijdde. Een applaus viel de spuitgasten ten deel. Daarna kregen de toeschouwers de gelegenheid om een kijkje bij de brandweerauto te nemen.
Brandweer Zuidbroek is op zoek naar vijf nieuwe vrijwilligers. Morgenavond wordt in de kazerne een informatieavond georganiseerd. Aanvang 19.00 uur. Klik HIER voor meer info.
Info en beelden: Hemmo Kuiper