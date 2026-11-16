OLDAMBT – Burgemeester Cora-Yfke Sikkema van Oldambt wordt de nieuwe burgemeester van de Zuid-Hollandse gemeente Nissewaard. De gemeenteraad heeft zich maandagavond 16 november tijdens een openbare raadsvergadering uitgesproken voor haar voordracht. Sikkema volgt daarmee naar verwachting begin februari 2027 haar nieuwe functie.
Er waren elf kandidaten voor het burgemeesterschap van Nissewaard. De vertrouwenscommissie heeft na gesprekken met verschillende kandidaten Sikkema voorgedragen. Zij was zelf niet aanwezig bij de raadsvergadering waarin haar voordracht bekend werd gemaakt.
Sikkema (56) is geboren in Delfzijl en is sinds 29 januari 2019 burgemeester van Oldambt. Daarvoor was zij wethouder en locoburgemeester in Haarlem. In die functie hield zij zich onder meer bezig met duurzaamheid, mobiliteit, economie en beheer en onderhoud.
In november 2018 werd zij voorgedragen als burgemeester van Oldambt. In 2025 werd zij voor een tweede termijn herbenoemd. Naast haar burgemeesterschap vervulde zij verschillende bestuurlijke functies in de regio. Zo was zij voorzitter van de Eems Dollard Regio en betrokken bij onder meer het Nationaal Programma Groningen en de Regio Deal Oost-Groningen.
Opvolger van Foort van Oosten
In Nissewaard wordt Sikkema de opvolger van Foort van Oosten, die in september 2025 vertrok om minister van Justitie en Veiligheid te worden in het kabinet-Schoof. Sinds zijn vertrek neemt Cor Lamers het burgemeesterschap waar.
De voordracht van Sikkema wordt nu voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De definitieve benoeming volgt bij Koninklijk Besluit. De installatie en beëdiging in het stadhuis van Spijkenisse staan naar verwachting gepland op 1 februari 2027. Tot die tijd blijft Cor Lamers waarnemend burgemeester.
Met haar vertrek komt na bijna acht jaar een einde aan het burgemeesterschap van Sikkema in Oldambt.