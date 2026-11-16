Exile brengt The Rolling Stones terug naar d’Rentmeester

VALTHERMOND – Rauwe gitaren, herkenbare songs en de energie van The Rolling Stones uit de late jaren zestig en vroege jaren zeventig. Op vrijdag 20 november keert Exile terug naar Concertboerderij d’Rentmeester voor een staand concert vol rock-’n-roll.
Exile was een van de eerste bands die bij d’Rentmeester speelde toen de concertboerderij in 2021 begon met het organiseren van concerten. Sindsdien kwam vanuit het publiek regelmatig de vraag wanneer de band weer terug zou komen. Vrijdag 20 november is het zover.
De Rotterdamse band richt zich op de periode waarin The Rolling Stones uitgroeiden tot een van de grootste rock-’n-rollbands ter wereld. Met twee gitaristen, bas, drums, toetsen en saxofoon brengt Exile die muziek tot leven. Zanger Mike Vos neemt de zang, akoestische gitaar, mondharmonica en percussie voor zijn rekening.
De muzikanten kennen elkaar al jarenlang uit eerdere bands en projecten, onder meer met Herman Brood, Gruppo Sportivo en Normaal. Met Exile speelden ze inmiddels in Nederland, Duitsland, België en Engeland. Wat hen verbindt, is hun liefde voor de muziek van The Rolling Stones. Dat vertaalt zich in een concert met stevige gitaren, een gedreven ritmesectie en volop ruimte voor de bekende songs.
Naast Mike Vos bestaat Exile uit Jeroen van As en Stephan Bijl op gitaar en zang, Remko Deijl op bas en zang, Pat de Wolf op drums en percussie, JB Dikkers op piano en orgel en Boris van der Lek op saxofoon.
Bij d’Rentmeester gaan voor deze avond de stoelen grotendeels aan de kant. Er is ruimte om te staan, te bewegen en de muziek van de Stones van dichtbij mee te maken.
Praktische informatie
Exile – The Rolling Stones
Vrijdag 20 november 2026
Concertboerderij d’Rentmeester, Valthermond
Zaal open: 19.30 uur
Dit is een staand concert. Het aantal zitplaatsen is beperkt en deze kunnen niet worden gereserveerd. Bezoekers die vanwege een blessure of lichamelijke beperking een zitplaats nodig hebben, kunnen vooraf contact opnemen via info@drentmeester.nl.
Dit concert wordt georganiseerd door Stichting Cultureel Bolwerk Veenkoloniën
Bron: Elise Kerner