Expositie dierenfotograaf Iris van Velzen bij MoeNieks

Wisselend bewolkt met enkele buien, morgen koud en langdurig regen

Maandag – De maandag start nat en half tot zwaar bewolkt. Gedurende de ochtend en middag trekken er buien over Oost-Groningen, afgewisseld met een paar droge momenten en wat ruimte voor de zon. Met een matige zuidwesten- tot westenwind van 3 tot 4 Bft komt de middagtemperatuur uit op zo’n 10°C. Vanavond blijft het wisselend bewolkt en valt er in ons noorden lokaal nog een enkele bui bij een matige zuidwestenwind.

Vanavond en Vannacht In de nacht naar dinsdag droogt het in onze regio tijdelijk op en klaart het wat op. Daardoor kan er in ons noordoosten plaatselijk mist ontstaan en koelt het flink af. De minimumtemperatuur daalt naar waarden rond het vriespunt, omstreeks 0°C. De wind draait naar het zuidoosten en is zwak, 2 Bft.

Dinsdag – Morgen, dinsdag 17 november, staat ons een grijze, kletsnatte en koude herfstdag te wachten. De ochtend start direct bewolkt met perioden met regen. Ook ’s middags blijft het in onze noordelijke streek zwaar bewolkt en regent het langdurig door. Terwijl het in het westen van het land nog 11°C wordt, blijft onze regio in de koude lucht achter met een maximumtemperatuur van niet meer dan 4°C. Er waait een matige oostenwind van 3 tot 4 Bft. Pas dinsdagavond droogt het geleidelijk op bij een afnemende, zwakke oostenwind.

Tip van de redactie: Houd vandaag tussen de buien door de buienradar goed in de gaten als je nog even een frisse neus wilt halen!