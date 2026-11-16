Expositie dierenfotograaf Iris van Velzen bij MoeNieks

VLAGTWEDDE – Dit weekend vindt op het erf van MoeNieks in Vlagtwedde een expositie plaats van dierenfotograaf Iris van Velzen.
Iris reist door heel Nederland en af en toe naar het buitenland om honden en IJslandse paarden in de natuur te fotograferen. Ze werkt met dieren zoals ze zijn, in rust, zonder haast.
De expositie is vrij toegankelijk op: zaterdag en zondag 21 en 22 november van 10:00 tot 17:00 uur. Iris is beide dagen aanwezig.
Locatie:
MoeNieks
Weenderstraat 44
Vlagtwedde
Bron/foto: Iris van Velzen