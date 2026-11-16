Janick Lanting uit Bad Nieuweschans pakt zilver in ratinggroep op Rapid damtoernooi in Leeuwarden

LEEUWARDEN, BAD NIEUWESCHANS – Zaterdag 14 november stond het “Rapid toernooi Dam Combinatie Fryslân 2026” op de wedstrijdkalender van de KNDB. In Buurt- en speeltuinvereniging Insulinde in Leeuwarden hadden zich hiervoor 60 deelnemers aangemeld die vervolgens 8 ronden “Zwitsers systeem” afwerkten, onder een speeltempo van “Fischer 15 + 5”. Dam Combinatie Fryslân fungeerde hierbij als gastheer. Janick Lanting uit Bad Nieuwe kwam ex aequo met Bert van Oosterom uit Emmen op 8 punten uit 8 wedstrijden, tot een keurige 50% score. Gery van Oosterom-Siersema kwam, met goed spel, tot 3 punten in dit toch wel zware veld deelnemers. In het ratingklassement tot 1000 KNDB ratingpunten toucheerde Janick Lanting de 2e plaats.
Bij dit toernooi gold trouwens de rating volgens peildatum 1 juli 2026. Janinck zit momenteel op 1014 ratingpunten. Kampioen werd MF Rick Hakvoort uit Wapenveld met 12 punten, 2e ook 12 punten werd MI Jan van Dijk uit Wolvega en 3e eveneens 12 punten
René Wijpkema uit Yde. GMI Martin Dolfing uit Groningen werd 4e ex aequo met stadgenoot MF Danny Staal en MF Sytze Spijker uit Hoogeveen. Alle drie kwamen tot 11 punten.
Het verschil zat in de zogenaamde “weerstandspunten”. Uitkomend tegen een hogergeplaatste speler geeft namelijk meer zogenaamde “weerstandspunten”.
Nationale Competitie
Zaterdag 21 november staat de 4e ronde van de Nationale Competitie op de planning. Hiervoor gaat het 8-tal van Damclub Winschoten voor de uitwedstrijd in de 2e klasse A naar Bezint Eer Gij Begint (BEGB) in het Friese Britsum. Het zestal van Damclub Winschoten komt een week later op zaterdag 28 november in actie in de thuiswedstrijd tegen HDC Hoogeveen in de 3e klasse. Het 8-tal krijgt dan in het gebouw van S.V. Bovenburen aan de Tromplaan 86
De Vechtstreek Gramsbergen 2 op bezoek.
Bron: Geert Lubberink