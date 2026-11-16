SCHEEMDA – De brandweer van Scheemda is vanavond rond 21.25 uur uitgerukt naar een woning aan de Laan 1509 in Scheemda. Daar was een koolmonoxidemelder afgegaan.
De bewoner en zijn huisdier werden uit voorzorg opgevangen door de buren. De brandweer kwam ter plaatse en heeft metingen in de woning verricht om vast te stellen of er daadwerkelijk koolmonoxide aanwezig was. Ook bij de naastgelegen woningen werden uit voorzorg metingen uitgevoerd.
Over de uitkomst van de metingen is niets bekend.
Bron: Ronnie van der Wal