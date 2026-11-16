DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)

Weener

Zaterdag is tussen 17.15 en 18.45 uur bij een woning aan de Obendiekstraße in Weener ingebroken. De daders sloegen een raam in en doorzochten de ruimtes. Er is voor zo’n 1.500 euro aan spullen gestolen. De politie heeft sporenonderzoek gedaan. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie.

Gistermiddag heeft de politie om 12.50 uur op de A31 ter hoogte van Weener een 23 jarige bestuurder van een Opel aangehouden. Een speekseltest wees uit dat hij onder invloed van THC achter het stuur zat. Hij werd meegenomen voor bloedonderzoek en kreeg een rijverbod opgelegd. Er is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld.

Meppen

Vrijdagavond zijn op een bouwplaats aan de Bahnhofstraße in Meppen twee jonge mannen van 19 en 22 jaar in een 50 meter hoge bouwkraan geklommen. De politie trof de beide mannen rond kwart voor tien aan. Of zij helemaal bovenin de kraan zijn geweest is niet bekend.

Bij een ongeval op de B70, ter hoogte van de oprit Hemsen/Wesuwe, zijn gisteravond rond zes uur vier personen gewond geraakt. Een 20 jarige bestuurder van een Volvo S40 reed op de oprit. In plaats van in de voorgeschreven noordelijke richting de rijden besloot hij links af in zuidelijke richting te gaan. Hierbij botste hij tegen de tegemoetkomende BMW van een 32 jarige man. De bestuurder van de Volvo raakte bij de aanrijding zwaargewond. Zijn 18 jarige vrouwelijke passagier, de bestuurder van de BMW en diens 31 jarige passagier liepen lichtere verwondingen op. Een 31 jarige bestuurder van een Opel Corsa reed over brokstukken die op de rijbaan lagen. Hij raakte niet gewond, maar zijn auto liep wel schade op. De Volvo en de BMW moesten worden afgesleept.

Bij een ongeval op de Marienstraße in Meppen is gisteravond om 19.15 uur een 25 jarige bestuurder van een e-scooter zwaargewond geraakt. Hij werd door een 33 jarige bestuurster van een Audi over het hoofd gezien, toen zij ter hoogte van huisnummer 7 rechtsaf een parkeerplaats wou oprijden. De scooterrijder reed op het fietspad. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Haren

Bij een ongeval op de Tinner Weg in Haren is vrijdag om 17.12 uur een 23 jarige automobilist gewond geraakt. De man kwam met zijn Mercedes CLK in de berm terecht en botste tegen meerdere bomen. Hij werd met zware verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Zijn auto, de bomen en een bermpaaltje raakten door de aanrijding beschadigd.

Bunde

Zondagmorgen heeft de politie rond 5.00 uur tijdens een grenscontrole op de parkeerplaats Bunderneuland een 20 jarige Marokkaan aangehouden. Hij bleek nog een gevangenisstraf van acht maanden voor mishandeling die hij in augustus heeft gepleegd te moeten uitzitten. Hij werd zondag voorgeleid en naar een gevangenis gebracht.