Magisch kerstconcert van Roon Staal in Beerta

BEERTA – Met de feestdagen in aantocht en de dagen die korter worden, sluit zanger-pianist Roon Staal een bijzonder concertjaar af met zijn Kersttour door Nederland.
De sfeervolle Bartholomeuskerk in Beerta vormt op 19 december om 20.00 uur het decor voor een bijzonder kerstconcert. Na een jaar waarin zijn luisterconcerten door het hele land nagenoeg allemaal waren uitverkocht, kunnen bezoekers zich nu verheugen op een warme muzikale kerstbeleving vol rust, bezinning en de tijdloze klanken van Kerst.
Kerstliederen met een rijke geschiedenis
Roon Staal neemt zijn publiek mee langs bekende klassiekers als O Holy Night, A Child is Born en Midden in de Winternacht. Veel van de kerstliederen kennen een lange geschiedenis en zijn in de loop der eeuwen uitgegroeid tot muzikale tradities die van generatie op generatie worden doorgegeven.
Een geliefde traditie
Voor veel bezoekers zijn de kerstconcerten van Roon Staal inmiddels een vaste traditie geworden. Een moment om stil te staan, te luisteren naar vertrouwde kerstmelodieën en samen te genieten van verbondenheid, verwondering en muzikale schoonheid.
Muziek die raakt
Roon Staal staat bekend om zijn oprechte en ingetogen manier van musiceren. Met zijn warme stem, verfijnde pianospel en de bijzondere akoestiek van historische gebouwen creëert hij een concert waarin de warmte en hoop van Kerst voelbaar worden.
Internationale waardering
Ook internationaal wordt Roon Staal gewaardeerd. Muzieklegende Art Garfunkel noemde hem “One of the truly great singers in the western world.” Een compliment dat naadloos aansluit bij de waardering van zijn trouwe publiek.
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Bron: Roon Staal