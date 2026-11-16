MF Jakob Pronk brengt, met winst tegen Katrinus Posthumus, spanning terug in hoofdklasse om de provinciale damtitel

KOSTVERLOREN, WINSCHOTEN – Vrijdagavond 13 november werd, zowel in de hoofdklasse, als de eerste klasse, één ronde voor het persoonlijk provinciaal kampioenschap dammen afgewerkt in het “Kostverlorenkwartier” in de Groningse Wijk Kostverloren. MF Jakob Pronk uit Winschoten boekte in deze 5e ronde een keurige zege tegen Katrinus Posthumus uit Leek en mengt zich samen met MF Danny Staal uit Groningen en MF René Wijpkema uit Yde voor een podiumplaats in de Hoofdklasse.
Uitslagen 5e ronde Hoofdklasse PPK
Jouke de Haan – Nico Werkman 0 – 2
Katrinus Posthumus – MF Jakob Pronk 0 – 2
Gerrit Lieffering – Johan Rademaker 2 – 0
MF Danny Staal – MF René Wijpkema 2 – 0
Henk Dijkstra – Johan Zijlstra 2 – 0
Stand Hoofklasse PPK
1. Katrinus Posthumus 7 – 9
2. MF Jakob Pronk 5 – 8
3. MF Danny Staal 5 – 8
4. MF René Wijpkema 4 – 6
Dinsdag 24 november staat in Leek de belangrijke sleutelwedstrijd MF Danny Staal – MF Jakob Pronk op de planning.
De strijd in de eerste klasse PPK gaat voorlopig tussen Hiltjo Haze uit Delfzijl 10 punten en Johan Tuenter uit Westerlee met 9 punten. Qua puntverlies gaan Martijn Mathezing, Jack Westerdijk, Fenno Werkman, Egbert Wierenga en Jan Starke in de achtervolging.
Uitslagen 6e ronde 1e klasse PPK
Sietse Bouma – Anko Sterenberg 1 – 1
Martijn Mathezing – Fenno Werkman 1 – 1
Feiko Stoppels – Hiltjo Haze 0 – 2
Johan Tuenter – Jack Westerdijk 1 – 1
Jan Starke – Jilje Scheeringa 1 – 1
Stand 1e klasse PPK
1. Hiltjo Haze 6 – 10
2. Johan Tuenter 6 – 9
3. Martijn Mathezing 6 – 7
4. Jack Westerdijk 6 – 7
5. Fenno Werkman 6 – 7
6. Egbert Wierenga 5 – 5
7. Jan Starke 5 – 5
Programma donderdag 19 november in Warffum
Jan Starke – Hiltjo Haze
Jilje Scheeringa – Jack Westerdijk
Fenno Werkman – Anko Sterenberg
Bron: Geert Lubberink