Nederlandse komedie Wen er maar aan te zien in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Op maandagavond 23 november vertoont Filmhuis vanBeresteyn de Nederlandse komedie Wen er maar aan. De film is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Maike Meijer en vertelt met veel humor en zelfspot over de overgang.
Actrice M. krijgt zonder omwegen te horen dat ze in de overgang zit. Tegelijkertijd wil haar puberzoon zo snel mogelijk het huis uit, loopt het thuis niet bepaald soepel en verliest ze haar vaste rol in een grote politieserie. Wanneer haar lijf en carrière haar lijken te laten vallen, besluit M. het roer om te gooien en zichzelf opnieuw uit te vinden.
Wen er maar aan is geregisseerd door Albert-Jan van Rees. Naast Maike Meijer zijn onder anderen Bas Hoeflaak, Bianca Krijgsman, Hadewych Minis en Beppie Melissen te zien. De film duurt 104 minuten.
Datum: maandag 23 november 2026
Aanvang: 19.30 uur
Voor info: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn