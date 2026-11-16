Organisatoren van karakteristieke evenementen in de provincie kunnen weer subsidie aanvragen

GRONINGEN – Ook in 2027 investeert de provincie Groningen in evenementen die laten zien wat Groningen zo bijzonder maakt. Organisatoren van karakteristieke evenementen in de provincie kunnen vanaf 16 november 2026 weer subsidie aanvragen via de Subsidieregeling karakteristieke evenementen provincie Groningen. Voor deze ronde is in totaal 500.000 euro beschikbaar.
Meer budget en hogere bijdrage per evenement
Voor 2027 stelt de provincie 500.000 euro beschikbaar. Daarnaast wordt het maximale subsidiebedrag per evenement verhoogd. Organisatoren kunnen voortaan tot 40.000 euro aanvragen per evenement. Dat was eerder maximaal 35.000 euro.
Voor evenementen die Groningen tot leven brengen
De subsidieregeling is bedoeld voor evenementen die bijdragen aan de identiteit en aantrekkingskracht van Groningen. Het gaat om initiatieven die bezoekers van binnen én buiten de provincie trekken, samenwerken met lokale ondernemers en organisaties en mensen laten kennismaken met de cultuur, geschiedenis, natuur en leefomgeving van Groningen. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten organisaties onder meer aantonen dat het evenement in Groningen plaatsvindt, toegankelijk is voor een breed publiek en financieel wordt ondersteund door de gastgemeente. Daarnaast geldt een minimale begroting van 50.000 euro. Afhankelijk van de omvang van het evenement moet het minimaal 1.000 of 3.000 bezoekers trekken. De overige voorwaarden en weigeringsgronden blijven ongewijzigd.
Voorbeelden in 2026
Dat deze evenementen een belangrijke bijdrage leveren aan de uitstraling van Groningen blijkt ook uit de subsidietoekenningen van 2026. Toen ontvingen onder meer Festival Bie Daip, Tocht om de Noord, Mirakel, Middeleeuws Ter Apel, WinterWelVaart, Op Roakeldais en het Straattheaterfestival Waterbei een bijdrage van de provincie. Deze evenementen trekken bezoekers van binnen en buiten de provincie en laten hen op uiteenlopende manieren kennismaken met de cultuur, geschiedenis, tradities en bijzondere plekken van Groningen.
Vanaf 16 november aanvragen
De aanvraagperiode voor de nieuwe ronde loopt van 16 november 2026 tot en met 1 februari 2027. Aanvragen kunnen worden ingediend via de website van de provincie Groningen.
Meer informatie over de regeling en de voorwaarden is hier te vinden.
Bron: Provincie Groningen