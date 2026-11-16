Provincie Groningen ziet meer kansen voor rijksbanen

GRONINGEN – De provincie Groningen wil graag nieuwe rijksdiensten aantrekken en bestaande rijksorganisaties uitbreiden. Op 16 november overhandigden commissaris van de Koning René Paas en gedeputeerde Erik Jan Bennema daarvoor een regioprofiel aan minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarin laat Groningen zien welke kansen de provincie biedt voor de rijksoverheid.
Groningen wil meer rijksbanen naar de regio halen. Het gaat bijvoorbeeld om banen op het gebied van digitalisering, data, energie, zorginnovatie en circulaire industrie. Ook ziet de provincie kansen voor uitbreiding van bestaande rijksdiensten.
Dit past bij de ambitie van het kabinet om rijkswerkgelegenheid beter over Nederland te verspreiden. Daarbij blijft maatwerk belangrijk. Sommige rijksdiensten zijn vanwege hun werkzaamheden gebonden aan een bepaalde locatie. Een betere spreiding is in het belang van zowel het Rijk als de regio’s. Het biedt kansen voor langdurige samenwerking en zorgt ervoor dat de overheid dichter bij inwoners staat.
Volgens minister Pieter Heerma vraagt dit om inzet van zowel ministeries als regio’s. Hij coördineert de rijksbrede aanpak voor de spreiding van rijkswerkgelegenheid en adviseert collega-bewindspersonen over de vestigingsplaats van nieuwe rijksdiensten en grote uitbreidingen van bestaande organisaties.
Drie sporen
In het regioprofiel stelt Groningen een aanpak voor met drie sporen: uitbreiding van bestaande rijksorganisaties, het vormen van clusters rond grote maatschappelijke opgaven en het aantrekken van nieuwe rijksdiensten die bijdragen aan toekomstige rijksopgaven.Groningen heeft al sterke kennisclusters op het gebied van digitalisering, energie, industrie en gezondheid. Daardoor kan de provincie een belangrijke bijdrage leveren aan de uitvoering van landelijke opgaven.
Gedeputeerde Erik Jan Bennema: “Meer rijksbanen zijn belangrijk voor Groningen. Ze zorgen niet alleen voor werk, maar versterken ook onze economie en arbeidsmarkt. We hebben hier kennis, talent en ervaring op het gebied van onder meer digitalisering, energie en zorg. Daarom is Groningen een logische plek voor nieuwe rijksdiensten en voor groei van bestaande organisaties. Zo helpen we het Rijk én maken we onze regio sterker voor de toekomst.”
Op dit moment werken ongeveer 14.800 mensen bij rijksorganisaties in de provincie Groningen, waaronder DUO, de Belastingdienst, RDW, Instituut Mijnbouwschade Groningen, de Nationaal Coördinator Groningen en de Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding. Daarmee is Groningen de belangrijkste vestigingsplaats voor rijkswerkgelegenheid in Noord-Nederland.
Bron: Provincie Groningen