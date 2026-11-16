WESTERWOLDE, HONDSRUG – Een goede start op school is belangrijk voor ieder kind. Daarom heeft Rotary Westerwolde Hondsrug zich ingezet voor kinderen uit gezinnen die gebruikmaken van de Voedselbank.
De Rotary heeft tegoedbonnen beschikbaar gesteld waarmee gezinnen met kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar bij Scapino schoolbenodigdheden konden aanschaffen. Denk hierbij aan gymschoenen, een schooltas of een warme jas.
Inmiddels hebben de gezinnen gebruik kunnen maken van deze bonnen en zijn de aankopen gedaan. Op deze manier kunnen de kinderen met de mooie spullen naar school en met een goed gevoel deelnemen aan alle schoolactiviteiten.
Met deze donatie wil Rotary Westerwolde Hondsrug bijdragen aan gelijke kansen voor kinderen en ervoor zorgen dat ook gezinnen die het financieel moeilijker hebben, hun kinderen goed voorbereid naar school kunnen laten gaan.
Reactie van de Voedselbank: “Wij zijn heel blij met deze donatie van de Rotary! Een steuntje in de rug die het verschil kan maken. We hebben al veel positieve reacties gehad. Rotary Westerwolde Hondsrug: Hartelijk dank!”
Bron: Vanessa Dries-Jansen