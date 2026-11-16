‘Trap niet in de truc!’: voorlichting in Winschoten na golf van nepagenten

WINSCHOTEN – Om inwoners van Oldambt weerbaarder te maken tegen geraffineerde oplichters, organiseert Sociaal Werk Oldambt donderdag 19 november een speciale voorlichtingsbijeenkomst in De Boschpoort in Winschoten. Onder het motto ‘Trap niet in de truc!’ geven zij samen met Ruby en Politie Oldambt praktische tips over hoe inwoners internetfraude en nepagenten kunnen herkennen.
De bijeenkomst komt op een moment waarop Oost-Groningen al wekenlang wordt geteisterd door een golf aan babbeltrucs. Ook in Winschoten sloeg de politie eind oktober nog alarm nadat criminelen zich aan de telefoon en aan de deur voordeden als politiemedewerkers. Met verzonnen verhalen over inbraakgolven, soms zelfs onder de naam van echte wijkagenten, proberen zij contant geld, sieraden en bankpassen buit te maken.
Tijdens de ochtend in De Boschpoort wordt uitgelegd hoe oplichters te werk gaan met verdachte berichten, neptelefoontjes en babbeltrucs aan de deur. Bezoekers leren welke signalen wijzen op fraude, hoe je jezelf daartegen beschermt en wat je moet doen als je toch met oplichters te maken krijgt.
De voorlichting vindt plaats op donderdag 19 november in De Boschpoort aan Het Boschplein 2 in Winschoten. De inloop start om 09.30 uur en het programma begint om 10.00 uur.
Wie meer informatie wil over de bijeenkomst kan contact opnemen met Esther Jansema via 06 – 833 308 92 of per e-mail via E.Jansema@sociaalwerkoldambt.nl.