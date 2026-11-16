Voedselbank Veendam plaatst verzameldozen voor Douwe Egberts Waardepunten

VEENDAM – Van 24 november2026 tot en met 3 januari 2027 kun je jouw D.E.-waardepunten doneren aan de Voedselbank Veendam.
In Samenwerking met Lions Nederland organiseert Douwe Egberts een Douwe Egberts Waardepuntenactie. Voedselbank Veendam heeft verzameldozen neer mogen zetten bij supermarkten Poiesz, de Jumbo en bij de PLUS in Wildervank en Muntendam.
In 2025 zijn er 120 miljoen punten verzameld, zodat er 178.000 pakken koffie aan cliënten van de Voedselbanken in Nederland uitgedeeld konden worden. Douwe Egberts verhoogt iedere schenking met 20%.
Help jij mee om de actie ook dit jaar tot een succes te maken? Namens de mensen van de Voedselbank Veendam alvast bedankt!
Bron: Yvonne Verhoeven