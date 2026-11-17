GRONINGEN – Ondanks strenge vrieskou lieten circa 1.500 demonstranten zondag 15 november in Groningen hun stem horen. Hun boodschap aan Den Haag was duidelijk: het is genoeg geweest met de plannen die over de hoofden van de inwoners van Noord-Nederland worden genomen.
De grote demonstratie werd georganiseerd door Verenigd Front Kern(afval)Gezond Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel, met als thema ‘Genog is Genog Den Haag’. Centraal stond de onvrede over de vele plannen die vanuit Den Haag op Groningen en de andere noordelijke provincies afkomen en die volgens de organisatie grote gevolgen kunnen hebben voor de inwoners, natuur en leefomgeving.
Brede steun, ook vanuit Duitsland
Ondanks de stevige vrieskou kwamen ongeveer 1.500 mensen naar de Vismarkt. Onder de aanwezigen bevonden zich Statenleden en Kamerleden.
Ook vanuit Duitsland was er grote betrokkenheid. Drie bussen met medestanders uit onder andere Borkum en Emden (Die Grünen) en Münster (Die Linke) reisden naar Groningen om hun steun te betuigen. Zij maken zich eveneens zorgen over de plannen voor kerncentrales en de opslag van radioactief afval. Deze ontwikkelingen raken immers niet alleen Nederland, maar ook onze Duitse buren.
Het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) is bovendien van plan om bijeenkomsten over deze plannen te organiseren in Duitsland en België.
Muziek en een breed scala aan sprekers
De demonstratie kende een gevarieerd programma. Het Klimaatkoor Nederland, met deelnemers uit het hele land, bracht zes liederen ten gehore. Het Now Wad Trio zong onder andere over het behoud van de Waddenzee en bracht speciaal voor deze gelegenheid het lied ‘Genog is Genog’. Daarnaast waren er toespraken van verschillende organisaties en betrokkenen, waaronder WISE, Herman Damveld, de Luchtfietsers en vertegenwoordigers uit Duitsland. De demonstratie kreeg ruime aandacht van de geschreven pers en van radio en televisie. Palstra: ‘Straks protesteren we misschien, maar dan is het te laat’
Voorzitter Tjeerd Palstra van Verenigd Front Kern(afval)Gezond gebruikte zijn toespraak om nogmaals een dringend beroep te doen op staatssecretaris Jo-Annes de Bat. De demonstratie was bedoeld om duidelijk te maken dat de inwoners van Noord-Nederland niet akkoord gaan met de plannen voor kerncentrales en de mogelijke opslag van radioactief afval in hun leefomgeving.
Palstra betreurde wel dat de opkomst, afgezet tegen het aantal inwoners van Groningen, groter had mogen zijn. “Na twee jaar actievoeren zijn we er inmiddels aan gewend dat veel Groningers moeilijk van hun stoel te krijgen zijn. Maar wat gebeurt er als er straks daadwerkelijk kerncentrales staan en radioactief afval in onze bodem wordt opgeslagen? Dan komt er ongetwijfeld groot protest. Maar dan kan het te laat zijn.”
‘Nederland is een rijk land, maar niet voor iedereen’
In zijn toespraak stond Palstra ook stil bij de groeiende financiële problemen van inwoners. “Nederland is een rijk land, maar blijkbaar niet voor iedereen. We hebben ongeveer 40.000 daklozen, voedselbanken en kledingbanken. En zoals het er nu naar uitziet, krijgen we straks misschien ook energiebanken. Steeds meer mensen die gewoon werken, hebben moeite om hun energierekening te betalen.” Volgens Palstra moet de overheid zich veel meer bezighouden met de problemen waarmee gewone inwoners dagelijks worden geconfronteerd.
Besluit over kerncentrales opnieuw onzeker?
Staatssecretaris Jo-Annes de Bat wordt rond 11 december 2026 met een mededeling over de locatiekeuze voor de geplande kerncentrales verwacht. Palstra zet echter vraagtekens bij de vraag of er daadwerkelijk een besluit komt. “Na een jaar wachten vermoed ik dat er opnieuw geen definitieve beslissing wordt genomen. Het lijkt erop dat onze regering momenteel meer met zichzelf bezig is dan met het besturen van het land.”
Verenigd Front Kern(afval)Gezond blijft zich inzetten tegen de komst van kerncentrales en de opslag van radioactief afval in Noord-Nederland. De boodschap van de demonstratie op de Grote Markt was duidelijk: Groningen is geen afvoerputje van Den Haag. Genog is Genog!
Tekst en foto’s: Tjeerd Palstra/Verenigd Front Kern(afval)Gezond
www.verenigdfrontkerngezond.nl
1.500 Demonstranten in Groningen: “Genog is Genog Den Haag”
Foto: Verenigd Front Kern(afval)Gezond