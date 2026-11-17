WINSCHOTEN – Vrijdagmiddag vertrok vanaf de parkeerplaats achter de Albert Heijn in Winschoten een groep van 19 ‘barrels’ voor de Noorderlicht Barrel Challenge.
De tour wordt weer georganiseerd door Zweep Events uit Winschoten. Hoewel het evenement onder de noemer The Barrel Challenge wordt georganiseerd, geldt er enkel en alleen voor deze Noorderlichteditie geen bouwjaar of adviesprijs voor de auto; elke auto mag mee. Supergaaf natuurlijk! Met de BarrelChallenge op jacht naar het Noorderlicht en dit jaar de ‘Special Edition’ naar de Lofoten.
Dag 4
Maandag reden de deelnemers naar Kiruna in Zweeds Lapland; een rit van 400 kilometer. Het was wederom een dag zonder problemen. Ze hoopten het noorderlicht te zien, maar het was zwaar bewolkt. Vandaar rijden ze door naar Svolvær, een stad in Noorwegen, gelegen in de Lofoten-eilandengroep in de provincie Nordland, waar hopelijk wel het noorderlicht te zien is.
Foto’s: Hilvert Huizing; meer foto’s vindt u HIER.