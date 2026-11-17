WINSCHOTEN, SCHEEMDA – Op donderdag 26 november presenteert de Groningse auteur Charlotte Swart haar kinderboek Het geheim van het hart op een basisschool in Winschoten. Een exclusieve editie krijgt een voelbare 3D-boeksnede, een techniek die volgens de beschikbare informatie nog niet eerder bij een Nederlands kinderboek is toegepast. Van deze bijzondere uitvoering verschijnen slechts vijftig exemplaren. Tijdens de presentatie gaan leerlingen zelf op zoek naar het geheim achter het verhaal.
Een boek dat je kunt voelen
Bij de speciale editie is de afbeelding op de boeksnede niet alleen te zien, maar ook te voelen. Het reliëf verschilt van bladzijde tot bladzijde; samen vormen de pagina’s één afbeelding. Dat sluit aan bij het verhaal, waarin losse stukjes rood glas uiteindelijk naar een groter geheim leiden. “Het bijzondere vind ik dat iedere bladzijde anders is, maar dat ze samen één afbeelding vormen. Precies zoals in het verhaal de afzonderlijke stukjes uiteindelijk samen het geheim onthullen”, vertelt Swart.
Een mysterie met humor en gevoel
Wanneer Sara en Mason met hun gezin naar Woudstede verhuizen, vinden ze mysterieuze stukjes rood glas. Hun vader, een kunstenaar die graag ovenwanten als muts draagt, ziet in het oude huis meteen een atelier. De kinderen gaan op onderzoek uit en ontdekken het verhaal van Eveline en Floris, twee mensen die ooit van elkaar hielden, maar voor wie die liefde niet vanzelfsprekend was.
Het geheim van het hart is een avontuurlijk voorleesverhaal vanaf 7 jaar, met humor en thema’s als liefde, verlies, afkomst en verbondenheid. Het hardcoverboek telt 128 pagina’s en bevat 33 zwart-witillustraties van Aranka Tuin. “Wat het hart bewaart, kan de tijd niet uitwissen”, aldus Swart.
Kinderen spelen hoofdrol bij onthulling
Tijdens de boekpresentatie krijgen de leerlingen aanwijzingen, verborgen boodschappen en puzzelstukken. Door samen te zoeken en de laatste stukken op hun plek te leggen, onthullen zij het boek. De presentatie is daarmee geen traditionele boeklancering, maar een gezamenlijke ontdekkingstocht.
Over de auteur
Charlotte Swart is directeur in de kinderopvang, trainer op het gebied van hechting, trauma en verlies en pleeg- en adoptiemoeder. Eerder schreef zij het prentenboek Mijn liefde voor jou (2023), de psychologische thriller De verkeerde (2025) en het werkboek en de kaartenwaaier Gedrag & Behoefte (2026).
Bron en foto’s: Charlotte Swart