BELLINGWOLDE – Gisteren verzorgde de Country Line Dance groep uit Veelerveen een optreden in verpleeghuis Akkerheem in Bellingwolde.
De dansers begonnen met een spetterend optreden voor de bewoners op de eerste etage. Daarna was het de beurt aan de bewoners op de begane grond. Op de klanken van bekende countrymuziek lieten zij verschillende dansen zien, waarbij de voeten stevig over de vloer bewogen en af en toe flink werd gestampt.
De bewoners hebben zichtbaar genoten van het optreden. Er werd meegeklapt, gelachen en natuurlijk volop gekeken naar de mooie dansen. De muziek en het enthousiasme van de dansgroep zorgden voor een fijne en ontspannen sfeer.
Het was een leuke en gezellige middag, waar de bewoners en natuurlijk het personeel met veel plezier op terug kunnen kijken.
De Country Line Dance groep oefent elke maandagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur in Ons Noabershoes te Veelerveen. Mocht u geïnteresseerd zijn, kom gerust een keer kijken en meedoen.
Bron: Tanya Muller