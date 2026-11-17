VLAGTWEDDE – U bent welkom bij de komende bijeenkomst van het Nut Vlagtwedde, met als thema: Het slavernijverleden van Groningen.
Datum : vrijdag 20 november 2026
Tijdstip : 19.30 uur
Plaats : Partycentrum Rendering, Schoolstraat 8, Vlagtwedde
Spreker op deze avond is Lieuwe Jongsma
Historicus Lieuwe Jongsma van de Groninger Archieven geeft een lezing over het slavernijverleden van Groningen. Hoewel Groningen niet altijd direct geassocieerd wordt met de Nederlandse slavernijgeschiedenis, had een aanzienlijk deel van de stedelijke en provinciale elite in de 17de, 18de en 19de eeuw banden met slavernij en mensenhandel. In deze lezing belicht Jongsma de verhalen van slaafgemaakten die naar Groningen werden gehaald. Daarnaast wordt de Groningse betrokkenheid bij slavernij besproken onder zowel de WIC als de VOC.
Het bestuur hoopt op een grote belangstelling. U bent van harte welkom om ook een introducee mee te nemen.
Bron: Het Bestuur van het Nut Vlagtwedde