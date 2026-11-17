OLDAMBT – Burgemeester Cora-Yfke Sikkema van Oldambt wordt de nieuwe burgemeester van de Zuid-Hollandse gemeente Nissewaard. De gemeenteraad van Nissewaard heeft zich maandagavond 16 november tijdens een bijzondere raadsvergadering uitgesproken voor haar voordracht. Sikkema begint naar verwachting in februari 2027 in haar nieuwe functie.

Er waren elf kandidaten voor het burgemeesterschap van Nissewaard. De vertrouwenscommissie heeft na gesprekken met verschillende kandidaten Sikkema voorgedragen. Zij was zelf niet aanwezig bij de raadsvergadering waarin haar voordracht bekend werd gemaakt.

„Dit is een ontzettend dubbel gevoel”, reageert Sikkema op haar vertrek. „En toch heb ik gekozen voor deze stap. Nissewaard is een gemeente met herkenbare vraagstukken. Ik kijk ernaar uit om daar aan de slag te gaan. Tegelijkertijd is Oldambt zo vertrouwd en thuis geworden; met al haar inwoners die me lief zijn, de raad, het college en ook de organisatie.”

De gemeente Oldambt laat weten haar de nieuwe uitdaging van harte te gunnen, maar spreekt tegelijkertijd van een groot verlies. De gemeente roemt haar inzet achter de schermen, onder meer in de regio rondom Nij Begun, en haar betrokkenheid bij inwoners. Zo ging ze bij mensen thuis langs om te praten over gaswinningsschade en stond ze inwoners bij na branden en ongevallen.

Sikkema sloot maandagavond via een videoverbinding aan bij de raadsvergadering in Spijkenisse, waar ze applaus en symbolisch een bos bloemen kreeg. „Ik ben ontzettend blij en vereerd dat de keus op mij is gevallen”, zei ze daar.

Sikkema (56) is geboren in Delfzijl en is sinds 29 januari 2019 burgemeester van Oldambt. Daarvoor was zij wethouder en locoburgemeester in Haarlem. In die functie hield zij zich onder meer bezig met duurzaamheid, mobiliteit, economie en beheer en onderhoud.

In november 2018 werd zij voorgedragen als burgemeester van Oldambt. In 2025 werd zij voor een tweede termijn herbenoemd. Naast haar burgemeesterschap vervulde zij verschillende bestuurlijke functies in de regio. Zo was zij voorzitter van de Eems Dollard Regio en betrokken bij onder meer het Nationaal Programma Groningen en de Regio Deal Oost-Groningen.

Opvolger van Foort van Oosten

In Nissewaard wordt Sikkema de opvolger van Foort van Oosten, die in september 2025 vertrok om minister van Justitie en Veiligheid te worden in het kabinet-Schoof. Sinds zijn vertrek neemt Cor Lamers het burgemeesterschap waar.

De voordracht van Sikkema wordt nu voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De definitieve benoeming volgt bij Koninklijk Besluit. De installatie en beëdiging in het stadhuis van Spijkenisse staan naar verwachting gepland op 1 februari 2027. Tot die tijd blijft Cor Lamers waarnemend burgemeester.

Met haar vertrek komt na bijna acht jaar een einde aan het burgemeesterschap van Sikkema in Oldambt.

Hoe krijgt Oldambt een nieuwe burgemeester?

Nu Cora-Yfke Sikkema vertrekt, start in Oldambt de zoektocht naar een opvolger. Dat proces duurt gemiddeld zes tot acht maanden en verloopt in grote lijnen zo: