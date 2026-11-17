SMEERLING – Enkele tientallen bezoekers hebben zondagmiddag genoten van een optreden van Duo Diva Doatsie in de Davy Crockett Hoeve in Smeerling. In een intieme sfeer brachten zangeres Fransien Kuiper en accordeoniste Hennie Zweep een programma met Groningse liedjes, mooie teksten en accordeonmuziek.
Duo Diva Doatsie bestaat uit Fransien Kuiper, bekend van de voormalige Groningstalige zanggroep De Tuutjefloiters, en accordeoniste Hennie Zweep. Beide muzikanten hebben een grote liefde voor muziek en de Groningse taal. Die combinatie vormt de basis van hun optredens.
Fransien Kuiper verwierf in de jaren tachtig bekendheid met De Tuutjefloiters. De formatie kreeg onder meer aandacht dankzij Ede Staal en Engbert Gruben van RTV Noord. Na het uiteenvallen van de groep bracht Kuiper nog drie soloalbums uit.
Hennie Zweep speelt al vanaf jonge leeftijd accordeon. In de loop der jaren was ze actief bij onder meer accordeonorkest Neptunus, het Frats Theater, dansgroep Het Hoge Laand en accordeonorkest Con Brio.
Vorig jaar richtten Kuiper en Zweep samen het Grunnegs Collectief veur Hoop en Laifde op. Dit initiatief brengt kunst, muziek en persoonlijke verhalen bij elkaar, onder meer tijdens optredens en tentoonstellingen.
Foto’s: Jolanda Freitag