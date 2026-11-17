PEKELA – Hoe (on)veilig voelen inwoners van Pekela zich in hun eigen woonomgeving? De gemeente wil daar meer inzicht in krijgen en start daarom een onderzoek naar het veiligheidsgevoel onder de Pekelders.
In samenwerking met onderzoeksbureau Breuer&Intraval wil de gemeente in kaart brengen hoe inwoners de veiligheid in hun omgeving ervaren. Daarbij gaat het niet alleen om situaties waarin daadwerkelijk sprake is van onveiligheid, maar ook om plekken en omstandigheden die mensen een onveilig gevoel geven.
Binnenkort ontvangen alle huishoudens in Pekela een brief met het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer tien minuten. Deelname is anoniem.
Met de uitkomsten wil de gemeente beter begrijpen waar inwoners zich onveilig voelen en welke maatregelen mogelijk nodig zijn om de veiligheid te verbeteren. Het onderzoek moet helpen om onveilige situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat inwoners zich prettiger en veiliger voelen in hun leefomgeving.
Bron: Gemeente Pekela