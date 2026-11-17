WINSCHOTEN / GRONINGEN – Dressuurruiter Marten Luiten uit Winschoten maakt kans op de titel Sporttalent van het jaar tijdens het Sportgala Groningen 2026. De Sportprijscommissie heeft de genomineerden voor de jaarlijkse provinciale sportprijzen bekendgemaakt. Het gala vindt plaats op maandag 14 december in Martiniplaza in Groningen.
Luiten geldt al jaren als een van de grootste dressuurtalenten van Nederland. In de paardensport draait het bij dressuur om de harmonie en precisie tussen ruiter en paard, waarbij in een rijbaan verplichte en vrije oefeningen (zoals de kür op muziek) worden uitgevoerd. De Winschoter ruiter boekte de afgelopen jaren grote internationale successen bij de jeugd en de Young Riders, waaronder meerdere Europese titels met zijn toppaard Fynona en maakt inmiddels succesvol de overstap naar de senioren (de zogeheten U25- en Grand Prix-klasse).
In de categorie Sporttalent van het jaar neemt Luiten het op tegen wielrenner Daan Dijkman en het roeiduo Colet de Ruiter & Merlijn Mast. Anders dan bij de andere categorieën kan het publiek in deze categorie niet meestemmen; een deskundige sportprijscommissie bepaalt wie de prijs mee naar huis neemt.
In de categorie Sporttalent van het jaar neemt Luiten het op tegen wielrenner Daan Dijkman en het roeiduo Colet de Ruiter & Merlijn Mast. Anders dan bij de andere categorieën kan het publiek in deze categorie niet meestemmen; een deskundige sportprijscommissie bepaalt wie de prijs mee naar huis neemt.
Overige genomineerden en stemmen
Naast het sporttalent worden op 14 december prijzen uitgereikt in de categorieën Sporter, Sportploeg en Aangepaste sport. Hiervoor kunnen inwoners tot en met 6 december hun stem uitbrengen via www.sportgalagroningen.nl
De genomineerden op een rij:
- Sporttalent van het jaar: Marten Luiten (Hippisch / Dressuur), Daan Dijkman (Wielrennen), Colet de Ruiter & Merlijn Mast (Roeien).
- Sporter: Jenning de Boo (Schaatsen), Jorinde van Klinken (Atletiek), Sofie Dokter (Atletiek).
- Sportploeg: Donar (Basketbal), Veracles D1 (Volleybal), FC Groningen O21 (Voetbal).
- Aangepaste sport: Max Mulderij (Rolstoeltennis), Jacques Poppen (Paramennen), Jop van der Laan & Ben Bazuin (Rolstoelrugby).
Groninger Sportparel
Tijdens de avond wordt ook de Groninger Sportparel uitgereikt aan een persoon, vereniging of initiatief dat zich op bijzondere wijze inzet voor de breedtesport en de samenleving. Vanuit elke Groninger gemeente, dus ook uit Oldambt, Pekela en Westerwolde, dingt één nominatie mee naar deze juryprijs. Alle lokale genomineerden zijn te bekijken via www.sportgalagroningen.nl/groninger-sportparel.
Uit onze regio zijn dat:
- Roelof Visser (Gemeente Oldambt): Visser richtte acht jaar geleden de Veteranenrun op als onderdeel van de Run van Winschoten. Wat klein begon, groeide uit tot een jaarlijks evenement waar veteranen uit heel Nederland samenkomen om te sporten en elkaar te ontmoeten. Volgens de jury brengt hij met zijn inzet veteranen, inwoners en bedrijven bij elkaar en geeft hij veteranen de zichtbaarheid en waardering die zij verdienen.
- Wandelen Werkt! (Gemeente Westerwolde): Wat in 2018 begon met drie wandelaars, is inmiddels uitgegroeid tot een wekelijkse wandelactiviteit in Westerwolde en Oost-Groningen voor honderden inwoners. Onder begeleiding van vrijwillige wandelcoaches lopen deelnemers verschillende afstanden. Het initiatief wordt geroemd omdat het mensen niet alleen fysiek en mentaal in beweging brengt, maar ook zorgt voor waardevolle sociale contacten.
- Korfbalvereniging WSS (Gemeente Pekela): De club bestaat 75 jaar en fungeert volgens de nominatie als een belangrijke ontmoetingsplek in Pekela. Onder het motto ‘WSS, korfbal en nog veel meer…’ organiseert de vereniging naast korfbal ook clinics, evenementen en de jaarlijkse Roegbainder Wandeltocht, en stelt zij haar accommodatie open voor scholen en andere lokale initiatieven.
Gratis toegang
Het Sportgala Groningen 2026 begint op maandag 14 december om 20.00 uur in Martiniplaza en wordt gepresenteerd door Dione de Graaff. Voorafgaand aan het gala is er vanaf 15.30 uur een sportsymposium met onder anderen wielrenner Bauke Mollema en topatleet Nik Lemmink. Zowel het gala als het symposium is gratis te bezoeken; belangstellenden kunnen vooraf een gratis ticket reserveren via www.martiniplaza.nl.