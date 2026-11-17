WINSCHOTEN – Groep 8 van IKC St. Vitus in Winschoten mag zich opnieuw de ‘Meest mediawijze klas van Nederland’ noemen. De leerlingen prolongeerden hiermee hun landelijke titel van vorig jaar tijdens de jaarlijkse MediaMasters-wedstrijd.
De negentien leerlingen van de klas, die zichzelf De Slopers! noemen, wisten in totaal 13.000 andere deelnemende klassen voor te blijven. Onder begeleiding van leerkrachten Rob Vegter, Remke Huisman en Tessa Nomden blonk de groep uit in kennis over de kansen en risico’s van (online) media en leverde zij creatieve digitale opdrachten in.
Kritisch door AI
Volgens leraar Rob Vegter zat het enthousiasme er vanaf het begin goed in. “We zijn ongelooflijk trots op de inzet, het doorzettingsvermogen van deze klas en het plezier waarmee ze hebben deelgenomen,” laat hij weten. “Over elk onderwerp werd kritisch nagedacht.”
Vegter benadrukt het belang van mediawijsheid in de klas: “Ze begrijpen hoe belangrijk het is om kritisch te kijken naar wat je online tegenkomt. Met de ontwikkeling van AI wordt het steeds moeilijker om echt van nep te onderscheiden. Ook leren ze meer over het respectvol omgaan met anderen online en hoe je kritisch naar bronnen kijkt.”
Reddingsactie in virtual reality
MediaMasters is een gratis serious game voor leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs en het gespecialiseerd onderwijs. De wedstrijd vindt plaats tijdens de Week van de Mediawijsheid, die dit jaar liep van 7 tot en met 14 november.
In de verhaallijn van deze editie raakte het personage van een grootvader vermist in het virtual reality-spel Medoria. Door middel van vijf zogeheten MediaMissies hielpen de deelnemende klassen het hoofdpersonage Zoey om haar opa te redden en verdienden ze punten met opdrachten over onder meer digitale balans en gezond schermgebruik.
Naast de Winschotense school viel ook Kindcentrum de Marel uit Goes in de prijzen; zij wonnen net als vorig jaar de landelijke titel in het gespecialiseerd basisonderwijs.