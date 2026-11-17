BELLINGWOLDE – Belangstellenden konden vanavond tijdens een bijeenkomst in Partycentrum De Meet in Bellingwolde meedenken over de inrichting van de toekomstige gezamenlijke onderwijslocatie. De gemeente Westerwolde presenteerde de resultaten van een onderzoek naar de inrichting van het terrein en de directe omgeving. Bezoekers kregen de gelegenheid om ideeën en aandachtspunten aan te dragen.
OBS Oosterschool, OBS Westerschool, CBS De Wegwijzer, het Dollard College en de gemeente Westerwolde werken samen aan de plannen voor een gezamenlijke onderwijslocatie op het terrein van Partycentrum De Meet. Het project moet ruimte bieden aan onderwijs, kinderopvang en andere voorzieningen.
Tijdens de bijeenkomst werd onder meer gesproken over de verkeersveiligheid rondom de scholen, de bereikbaarheid van de locatie en de benodigde parkeervoorzieningen. Ook de plek waar ouders hun kinderen veilig kunnen afzetten en de inrichting van de openbare ruimte kwamen aan bod.
Bezoekers konden hun ideeën en opmerkingen op post-its schrijven. Medewerkers van de gemeente en andere betrokkenen waren aanwezig om uitleg te geven, vragen te beantwoorden en met inwoners in gesprek te gaan.
Nieuwbouw voor onderwijs en kinderopvang
In de plannen komt naast De Meet, aan de zijde van verpleeghuis Akkerheem, een nieuw kindcentrum. Hierin krijgen peuters, kleuters en basisschoolleerlingen onderdak. Het gebouw krijgt twee verdiepingen.
De drie basisscholen blijven als afzonderlijke scholen bestaan, maar worden ondergebracht in één gebouw. Het is dus niet de bedoeling dat het openbaar en bijzonder basisonderwijs samensmelten tot één school. Wel komen de leerlingen samen op hetzelfde schoolplein.
Ook voor het Dollard College staan veranderingen op stapel. Het oude gedeelte van het schoolgebouw wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw van twee verdiepingen. Het nieuwere gedeelte van het bestaande gebouw blijft behouden.
Vervolg
De ideeën en opmerkingen die tijdens de bijeenkomst zijn verzameld, worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de plannen. Daarbij wordt gekeken hoe het terrein en de omgeving zo kunnen worden ingericht dat onderwijs, kinderopvang, verkeer en parkeren goed op elkaar aansluiten.
Foto’s: Jan Glazenburg